Calciomercato Juventus, Hernanes-Hebei: cifre e retroscena. Rifiuto in extremis?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/02/2017 08:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / Archiviata la vittoria contro l'Inter in campionato, la Juventus si prepara a salutare Hernanes, ad un passo dal trasferimento all'Hebei in Cina.

Secondo quanto si legge oggi sulle colonne di 'Tuttosport', la firma potrebbe arrivare oggi: alla Juve finiranno 8 milioni più 3 di bonus, mentre il centrocampista brasiliano percepirà 8 milioni a stagione d'ingaggio per 2 anni. L'allenatore del club cinese, Manuel Pellegrini, avrebbe voluto a centrocampo Marcelo Diaz del Celta Vigo e, soprattutto, Borja Valero della Fiorentina.

Finché non c'è la firma - scrive il quotidiano - si può sospettare però che Hernanes rifiuti ancora una volta l'Hebei, che il 3 gennaio aveva messo sul piatto un triennale da 25 milioni. E a fine dicembre, anche il Guangzhou Evergrande aveva mostrato un forte interesse per Hernanes.