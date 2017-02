LA MOVIOLA DI CM.IT: c'è il fallo Mandzukic-Icardi, Masina-Mertens rosso esagerato

Emiliano Forte

06/02/2017 07:50

MOVIOLA SERIE A / Anche quest’anno la sfida infinita tra Juventus ed Inter ha avuto dei risvolti polemici, con l’arbitro Rizzoli messo sotto accusa soprattutto dalla parte nerazzurra per via di alcuni episodi dubbi in area bianconera. La scivolata con la quale Mandzukic toglie il pallone ad Icardi travolgendolo è probabilmente l’episodio più discusso del weekend. Ha qualcosa da dire all’arbitro anche Donadoni, nonostante i 7 gol subiti dai suoi nel match casalingo contro il Napoli. Da rivedere in questo caso il mani di Callejon che forse meritava il rosso e l’espulsione di Masina che al contrario risulta troppo severa.

BOLOGNA-NAPOLI 1-7, arbitro Massa 5 – Donadoni ha criticato pubblicamente l’operato di Massa che, a suo dire, ha commesso errori evidenti in occasione degli episodi più importanti del match. Il primo dubbio riguarda il mani in area di Callejon punito da Massa con il penalty in favore del Bologna: nulla da eccepire sul rigore, nettissimo, ma ci stava anche il rosso per l’attaccante azzurro visto che interrompe una chiara occasione da gol a pochi passi dalla porta. Altro episodio importante dopo 32 minuti di gioco quando Massa espelle Masina per fallo da ultimo uomo su Mertens: giusto sanzionare l’intervento scorretto del difensore rossoblu ma il rosso è eccessivo visto che anche Maietta stava recuperando e poteva intervenire a sua volta per cercare di fermare l’attaccante del Napoli.

MILAN-SAMPDORIA 0-1 ,arbitro Guida 6 – A 20 minuti dal 90esimo l’episodio che decide la sfida al Mezza: Paletta in area entra in ritardo su Quagliarella e lo stende. Rigore netto che Guida concede senza esitazioni.

ATALANTA-CAGLIARI 2-0, arbitro Gavillucci 6,5 – In una gara priva di situazioni difficili per l’arbitro si segnala un solo dubbio nel finale, allo scadere dei minuti regolamentari, quando Bruno Alves respinge con il braccio un conclusione di Kurtic. Per Gavillucci non ci sono gli estremi per il calcio di rigore; decisione condivisibile.

EMPOLI-TORINO 1-1, arbitro Di Bello 6 – Sul finire del primo tempo Krunic finisce a terra in area ma Di Bello vede una simulazione e sanziona il centrocampista dell’Empoli con il cartellino giallo. Valutazione corretta per il fischietto pugliese. Nella ripresa, precisamente al 55esimo, è Belotti a cercare fortuna in area di rigore con Bellusci che lo affronta fallosamente; giusto concedere il tiro dal dischetto che poi Iago Falque si farà parare da Skorupski.

GENOA-SASSUOLO 0-1, arbitro Russo 5,5 – Dopo 6 minuti di gioco Berardi punta la porta avversaria ma subisce l’intervento di Laxalt in area che gli impedisce di calciare a rete. Russo non interviene ma il rigore poteva starci.

CHIEVO-UDINESE 0-0, arbitro Aureliano 6 – A dieci dal termine Cesar guadagna in anticipo gli spogliatoi per un’entrata su Matos che gli costa il secondo giallo; decisione ineccepibile quella del direttore di gara bolognese.

PESCARA-LAZIO 2-6, arbitro Giacomelli 6,5 – Con la Lazio avanti di due gol, Giacomelli concede ai padroni di casa un penalty, poi fallito da Caprari, per l’intervento falloso di Hoedt che atterra Zampano in area di rigore. Valutazione corretta per l’arbitro della sezione di Trieste.

PALERMO-CROTONE 1-0, arbitro Rocchi 6 – Tiene il controllo di un match che nella ripresa si accende con le due squadre pronte a darsi battaglia per ottenere punti pesanti in chiave salvezza. Giusto il secondo giallo che costa l’espulsione a Crisetig, meno evidente il primo dove Rocchi poteva anche limitarsi a fischiare il fallo.

JUVENTUS-INTER 1-0, arbitro Rizzoli 5 – Come da tradizione il ‘derby d’Italia’ è un appuntamento ricco di insidie per gli arbitri e anche questa volta gli episodi da moviola non sono mancati. Protesta molto l’Inter, che almeno in un paio di occasioni chiede la massima punizione senza esito. Da rivedere il contatto Chiellini-Icardi, con il primo che prende posizione aiutandosi con il braccio e rischiando grosso. Contatto dubbio nel quale Rizzoli non vede irregolarità. L’episodio più discusso risale al minuto 36 e vede protagonisti Mandzukic ed Icardi con il primo che in area entra in scivolata sull’argentino: l’intervento dell’attaccante bianconero è molto duro e pur toccando il pallone travolge l’avversario con Rizzoli che poteva anche concedere la massima punizione.