IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Parolo spietato, Destro irriconoscibile

Emiliano Forte

06/02/2017 07:33

VOTI SERIE A / Nel weekend di Juventus-Inter, con i bianconeri che consolidano il primato in classifica, è il Napoli a fare la voce grossa, forte del il pirotecnico 1-7 rifilato al Bologna. Tra i partenopei spiccano le magie di Hamsik e Mertens, entrambi protagonisti con tre gol a testa e capaci di far sognare un’intera città. Per il Bologna è una sconfitta pesante che mette a nudo la fragilità di una difesa troppo incerta e le difficoltà di Mattia Destro, che proprio non riesce a ritrovarsi. Altro mattatore di giornata Marco Parolo, protagonista assoluto della goleada biancoceleste in casa del Pescara con i suoi 4 gol. Continua a sognare l’Atalanta che rimane agganciata alla parte alta della classifica grazie ad un Papu Gomez in vena di prodezze.

TOP

5.Gomez (Atalanta) – E’ ancora lui, da vero leader, a trascinare i bergamaschi al successo con due reti in poco più di un quarto d’ora. Lo stato di grazia del Papu Gomez diventa lampante quando inventa il 2-0 con una magia; un destro a giro sul palo lontano che non lascia scampo a Rafael. Otto centri i campionato per l’argentino che guida i suoi nella rincorsa all’Europa. Funambolo. VOTO 7,5

4.Zielinski (Napoli) – Se gli attaccanti partenopei sono le star, il centrocampista polacco è il regista dello show azzurro andato in scena sabato sera al D’Allara. Le sue pennellate illuminano ed esaltano il moto continuo di Mertens e compagni che ricevono il pallone sempre con i tempi ed i giri giusti. Squisito. VOTO 8

3.Mertens (Napoli) – Chiamato ad indossare i panni del centravanti dopo l’infortunio di Milik, il belga spazza via i dubbi iniziali con una media degna dei migliori bomber europei. Contro il Bologna è una furia, si lancia su tutti i palloni con il solo obiettivo di andare a rete o mandare al tiro i compagni. A fine gara il tabellino recita tre gol ed un assist per il numero 14 che scala la vetta della classifica marcatori mettendo alle sue spalle gente come Higuain, Icardi e Dzeko. Impressionante. VOTO 8,5

2.Parolo (Lazio) – Difficilmente il centrocampista biancoceleste dimenticherà questa giornata in cui 4 dei 6 gol rifilati dalla Lazio al Pescara portano la sua firma. Dopo i troppi appuntamenti con il gol mancati in questa stagione, finalmente è arrivato il momento di voltare pagina. Spietato. VOTO 9

1.Hamsik (Napoli) – Indirizza subito il match con un inserimento dei suoi concluso con un tuffo di testa dall’alto coefficiente di difficoltà; palla nell’angolo opposto e 1-0 dopo soli 4 minuti. Il resto del match è spettacolo azzurro, con il capitano che sfodera due conclusioni telecomandate che valgono il tris personale e lo avvicinano sempre più al record di Maradona. Divinità. VOTO 9

FLOP

5.Muntari (Pescara) – L’ex di Inter e Milan ritrova la Serie A con la maglia del Pescara di Oddo, alla ricerca di maggiore personalità ed esperienza in mediana. Peccato che il trentaduenne ghanese, dopo l’esperienza saudita e il periodo da svincolato, non sia ancora in condizioni accettabili e nella disfatta contro la Lazio è decisamente uno dei peggiori in campo. Senza ritmo e senza la necessaria lucidità, risulta innocuo per gli avversari ed una mina vagante per i suoi visto che l’errore è sempre dietro l’angolo. La sua gara termina in meno di un’ora. Disorientato. VOTO 4,5

4.Callejon (Napoli) – Nota stonata in una serata magica per i colori azzurri. Lo spagnolo nonostante l’ottimo avvio condito dallo splendido assist che manda in gol Hamsik rovina tutto con due sciocchezze difficili da spiegare vista il suo curriculum. Con un evidente mani in area, sul 2-0 per i suoi, propizia il rigore che poteva riaprire il match; non contento, arriva il fallo di reazione inutile e autolesionista che gli vale il cartellino rosso. Per sua fortuna la serataccia personale non rovina la festa del Napoli che stravince e dà spettacolo. Annebbiato. VOTO 4,5

3.Crisetig (Crotone) – Nella ripresa, con due falli nel giro di 6 minuti, guadagna gli spogliatoi in anticipo e smorza il tentativo del Crotone di agguantare almeno il pareggio. Se sul primo giallo l’arbitro è stato fin troppo severo, in occasione del secondo le sue responsabilità sono evidenti perché commette un fallo inutile ed incomprensibile in un momento decisivo della sfida. Sciagurato. VOTO 4

2.Oikonomou (Bologna) – Sabato sera horror per la linea difensiva rossoblu, letteralmente ribaltata dall’attacco napoletano tutto tecnica e velocità. Oikonomou è il più in difficoltà, non riesce mai ad indovinare la prossima mossa degli avversari che trovano spazi a volontà e danno vita ad un vero e proprio tiro al bersaglio verso il povero Mirante. Travolto. VOTO 4

1.Destro (Bologna) – Nel corso del primo tempo manca l’occasione di riaprire la gara facendosi parare un calcio di rigore da Reina. La sua gara è tutta qui: per il resto, solo movimenti a vuoto senza quasi mai vedere il pallone. Gara da dimenticare come certificano i fischi del D’Allara che accompagnano la sua sostituzione a metà ripresa. Smarrito. VOTO 4