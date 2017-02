Juventus-Inter, Pioli si scaglia contro Cesari

06/02/2017 00:54

JUVENTUS INTER PIOLI CESARI - Si accende la polemica al termine di Juventus-Inter. Stefano Pioli lamenta due episodi sfavorevoli in area bianconera su Icardi scontrandosi con il parere di Graziano Cesari, ex arbitro e adesso moviolista per 'Premium Sport'. L'allenatore interista si rivolge così nei confronti di Cesari: "Non so se eri meglio come arbitro oppure ora da opinionista", prima di analizzare la sfida e il ko dello 'Stadium' contro la capolista di Allegri.



G.M.