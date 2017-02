Ligue 1, Saint-Etienne-Lione 2-0: Tolisso perde la testa nel recupero!

06/02/2017 00:40

LIGUE 1 SAINT-ETIENNE LIONE - ll Lione soccombe sul campo del Saint-Etienne nella 23a giornata di Ligue 1. Monnet-Paquet e Hamouma decidono nel primo tempo la contesa, con gli ospiti che finiscono anche in nove per le espulsioni di Ghezzal e Tolisso (bruttissimo, in particolare, il fallo di quest'ultimo nel recupero). I 'Verts' si portano così ad un solo punto in classifica dal Lione quarto in classifica.



Saint-Etienne-Lione 2-0

9' Monnet-Paquet; 22' Hamouma



G.M.