Juventus-Inter, Icardi nei guai: in arrivo la squalifica?

06/02/2017 00:21

JUVENTUS INTER ICARDI - Juventus-Inter potrebbe avere delle ripercussioni fuori dai 90’ di gioco. Oltre a Perisic, espulso in un convulso e acceso finale di gara, anche Mauro Icardi - come riporta 'Gazzetta.it' - sarebbe a rischio squalifica per aver lanciato dopo un gesto di stizza il pallone verso il centrocampo a fine partita e aver sfiorato il volto dell'arbitro Rizzoli. L'attaccante nerazzurro ha cercato successivamente di spiegarsi con l'assistente di porta Orsato, con quest'ultimo che avrebbe detto a Icardi di aver riportato l'episodio nel referto. E Rizzoli, subito dopo l'accaduto, tramite gli auricolari avrebbe chiesto ai suoi collaboratori l'autore del gesto. Il bomber argentino, se il Giudice Sportivo prenderà la situazione in esame, in quanto capitano rischierebbe una pesante squalifica e, oltre a saltare le sfide con Empoli e Bologna, potrebbe non essere in campo anche per il big-match contro la Roma.

G.M.