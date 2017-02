Roma, Ilary Blasi: "Spalletti mi ha perdonata. Totti ora ha finito, ha 40 anni..."

05/02/2017 23:55

ROMA ILARY TOTTI / Nel corso di un'intervista rilasciata nel corso della trasmissione Rai 'Che tempo che fa', Ilary Blasi è tornata a parlare delle polemiche con Spalletti e del futuro del marito Totti: "Francesco non è un marito noioso, altrimenti non lo avrei tenuto tutti questi anni... Alla sua festa c’era anche Spalletti. Se l’ho perdonato? No, lui ha perdonato me. Se giocherà fino a 70 anni? No, basta, ora ha finito. Ha fatto 40 anni… Se andrà a giocare all’estero? Questa è una scelta che spetta a lui, ne parliamo. Alla fine resteremo a Roma, stiamo tanto bene. Giocare altrove? Ha 40 anni, dove andiamo! Maradona ha regalato le rose a Francesco, lui le aveva spacciate per un regalo per me!".

A.C.