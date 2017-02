06/02/2017 01:39

NEWS MANCHESTER UNITED/ Il tecnico del Manchester United José Mourinho, ha commentato così la vittoria ottenuta in casa del Leicester di Ranieri: "Abbiamo giocato come sempre, cercando di vincere come le altre volte. Il Leicester ci ha reso la vita difficile, ma dopo 15 minuti abbiamo preso in mano la gara e poi siamo riusciti a creare occasione e quindi a segnare".

S.F.