Juventus-Inter, Gagliardini: "Occasione sprecata. Nel finale non ci hanno fatto giocare"

05/02/2017 23:31

JUVENTUS INTER GAGLIARDINI / Al termine del match contro la Juventus, il centrocampista dell'Inter Gagliardini ha parlato a 'Sky Sport': "E' un'occasione sprecata, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Sono riusciti a vincere grazie a una giocata di un loro campione. Nel primo tempo ci sono state un paio di situazioni un po' da rivedere, poi verso la fine non ci hanno fatto più giocare. Ogni rimessa o rinvio erano 30-40 secondi... Il mio impatto con l'Inter? Quest'anno ho cambiato modo di giocare grazie a Gasperini a Bergamo. Sono più convinto e ciò mi aiuta. Non penso alla mia valutazione, fa strano ma non ci penso. Spero di segnare presto, credo sia mancanza di cinismo da parte mia. Ho avuto un'occasione a partita, dovevo fare meglio".

A.C.