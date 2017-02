Juventus-Inter, Khedira: "Siamo una squadra più bilanciata"

05/02/2017 23:37

JUVENTUS INTER/ Sami Khedira ha commentato a 'Sky Sport' il successo ottenuto dalla Juventus sull'Inter: "Se quello di stasera è stato un piccolo super bowl? Era una partita tra due grandi squadre, abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto. Se quest'anno è più difficile a quello passato? Non si possono paragonare le stagioni, abbiamo giocato anche partite più spettacolari ma non siamo fuori controllo. La squadra è più bilanciata ed ha più fiducia in quello che fa".

S.F.