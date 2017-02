Juventus-Inter, Pioli non ci sta: "C'erano due rigori per noi!"

Andrea Corti (@cortionline)

JUVENTUS INTER PIOLI / Nel post partita di Juventus-Inter l'allenatore dei nerazzurri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Le proteste alla fine? C'era un po' di nervosismo, soprattutto per gli episodi del primo tempo nell'area della Juve, per i quali riteniamo si potesse prendere una decisione diversa. Non abbiamo cambiato molto rispetto alle partite precedenti: ho schierato Murillo in posizione più aperta per contrastare Mandzukic. E' stata una partita combattuta, il nostro rammarico è stato aver commesso un'ingenuità sul loro gol. Un uomo deve rimanere fuori dall'area. E' un peccato perché la prestazione c'è stata. La cura dei particolari a questi livelli fa la differenza. Quando la Juve si piazza tutti dietro ha fisicità e determinazione: nella ripresa è diventato più difficile trovare spazi anche se abbiamo avuto un paio di situazioni pericolose. Abbiamo rispettato molto la Juve su tutte le zone del campo. D'Ambrosio mi sembrava il più adatto per contrastare Cuadrado. Abbiamo gestito bene la partita, giocando pallone su pallone come dovevamo fare. Con la Lazio abbiamo avuto un piccolo calo e l'abbiamo pagato. Oggi abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, giocandocela alla pari e non facendoci mettere sotto da una squadra molto forte. Per diventare veramente una grande squadra dobbiamo curare tutti i minimi dettagli. La prestazione ci fa capire che ci stiamo avvicinando. Brozovic? Conosco molto bene il suo carattere, è un istintivo. Dispiace uscire in una partita così importante".

Pioli ha parlato anche ai microfoni di 'Premium Sport': "Mi sono arrabbiato prima del gol di Cuadrado perché abbiamo lasciata scoperta una zona importante da coprire. E poi ero arrabbiato perché nel primo tempo ci sono stati due episodi e nell’area della Juventus che ci hanno penalizzato, e questo mi dispiace. In queste gare gli episodi fanno la differenze. Nel primo tempo c’erano due rigori per noi, Chiellini e Mandzukic su Icardi, con l’addizionale a pochi passi. Noi gli episodi li abbiamo creati ma poi le decisioni prese non ci hanno favorito. Nel primo caso Chiellini ostacola la corsa di Icardi che gli aveva preso il tempo. Io sono stato difensore, Chiellini ha perso l’uomo, non è in vantaggio e ha alzato il gomito per ostacolarlo e per fermare il movimento di Icardi. Sul contatto Mandzukic-Icardi la palla rimane lì e per me è rigore netto perché Mandzukic interrompe la corsa di Icardi: per me sono stati episodi importanti che hanno preso una sola direzione. Ci sono delle situazioni in campo che vanno capite e valutate diversamente. Comunque abbiamo perso per un errore nostro, ci dispiace questo stop ma abbiamo giocato contro i più forti da squadra e dobbiamo ripartire. Abbiamo dei rimpianti per quell’errore perché il primo tempo stava per finire. Poi recuperare un gol alla Juventus diventa difficile, abbiamo creato qualcosa ma non ci siamo riusciti. Perché Kondogbia invece che Banega? Perché Brozovic aveva preso un pestone e gli equilibri erano quelli giusti e ho preferito mantenere quel sistema di gioco".