Juventus-Inter, Allegri e la Champions: "Non è un'ossessione. Le sostituzioni di Dybala..."

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

05/02/2017 23:15

JUVENTUS INTER/ Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha commentato così il successo sull'Inter arrivato grazie ad un gol di Cuadrado: "Nel primo tempo si è vista una Juventus meno equilibrata, merito dell'Inter o cosa? Stasera è stata una partita di altissimo livello, per qualità di giocatori era come una semifinale di Champions - ha dichiarato a 'Sky Sport' - eravamo meno ordinati anche per merito dell'Inter ma i ragazzi hanno avuto diverse occasioni, potevamo chiuderla nel secondo tempo, non ci siamo riusciti ma abbiamo rischiato poco o niente. Per fortuna che l'Inter è partita in ritardo, altrimenti lotterebbe per lo scudetto".

CASO LICHTSTEINER - "Perché si è arrabbiato Lichtsteiner? Ho interpretato male io, pensavo avesse chiesto il cambio ed invece non era così. Dybala verso il record delle sostituzioni? La prossima volta non lo faccio giocare (ride, ndr)".

CHAMPIONS LEAGUE - "Se la Juventus è la vera ossessione per la Juventus? Quest'anno il campionato, se si vince, si vincerà con quattro punti di vantaggio perché Napoli e Roma faranno almeno 85 punti. La Champions non è un'ossessione, il primo anno qui si sperava di passare il primo tempo. La voglia di alzare l'asticella deve avercela tutto l'ambiente. Siamo arrivati in finale due anni fa e abbiamo perso con il Barcellona, dobbiamo migliorare già per battere il Porto perché è una squadra abituato ad un certo tipo di partite".