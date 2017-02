Milan, Montella: "Europa obiettivo minimo. Donnarumma stia sereno"

05/02/2017 23:04

MILAN MONTELLA / Intervistato da 'Rai Sport', l'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato del difficile momento della sua squadra: "Siamo cresciuti: la squadra è compatta, ha padronanza di gioco, nonostante i ko. Obiettivo minimo è arrivare in Europa. Ho iniziato in porta, poi la mia fortuna è stata quella di non essere troppo alto e mi sono spostato in attacco, era il mio destino. Donnarumma? Deve stare sereno".

A.C.