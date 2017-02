Serie A, Juventus-Inter 1-0: super Cuadrado schianta Pioli, bianconeri a +6

05/02/2017 22:38

SERIE A JUVENTUS INTER CUADRADO / Un bolide di Cuadrado fa volare la Juventus. I bianconeri hanno battuto l'Inter, in un match valevole per la 23esima giornata di serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato i tre punti grazie ad una splendida rete del colombiano, arrivata al termine del primo tempo. L'ex Chelsea ha fatto partire un gran tiro sul quale nulla ha potuto Handanovic. Il portiere nerazzurro è comunque riuscito a rendersi protagonisti in altre circostanza evitando così che il risultato fosse più netto.

Non sono mancate le proteste, con l'Inter che ha reclamato due calci di rigore nei primi 45 minuti di gioco. I nerazzurri nei minuti finali sono rimasti in 10 per l'espulsione di Perisic.

Con questo successo la Juventus si porta a +6 sul Napoli e a +7 sulla Roma. L'Inter, invece, è stata agganciata dall'Atalanta al quinto posto e scavalcata dalla Lazio.

Juventus-Inter 1-0

45' Cuadrado

CLASSIFICA: Juventus 54*, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter 42, Atalanta 42, Fiorentina 37*, Milan 37*, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27*, Sassuolo 27, Cagliari 27, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13*, Pescara 9

* Gara in meno

M.S.