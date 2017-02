05/02/2017 22:24

JUVENTUS INTER LICHTSTEINER / Malumore in casa Juventus durante il match con l'Inter: Lichtsteiner, nel momento in cui è stato richiamato in panchina da Allegri per far posto a Dani Alves, non ha nacosto il suo disappunto, esternandolo al suo allenatore mentre usciva dal campo.

A.C.