Coppa d'Africa, Egitto-Camerun 1-2: Aboubakar in extremis, 'Leoni Indomabili' in festa

Andrea Corti (@cortionline)

05/02/2017 21:54

COPPA D'AFRICA CAMERUN / All'ultimo respiro è il Camerun ad aggiudicarsi la Coppa d'Africa 2017: i 'Leoni Indomabili' si aggiudicano l'ambito torneo continentale battendo in extremis l'Egitto. La squadra del romanista Salah era andata in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Elneny, ma nella ripresa è arrivata la reazione del Camerun: al 60' N'Koulou pareggia i conti, mentre all'89' è il bomber Aboubakar (entrato all'intervallo) a regalare il trofeo alla sua squadra. Enorme la delusione per la squadra di Cuper, che partiva con i favori dei pronostici.

Egitto-Camerun 1-2: 22' Elneny (E), 60' N'Koulou (C), 89' Aboubakar (C).