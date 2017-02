05/02/2017 21:58

BOLOGNA MIRANTE INFORTUNIO / Non è certa la presenza di Antonio Mirante contro il Milan. Il portiere - come riporta il sito ufficiale del Bologna - ha accusato un risentimento al gluteo destro, che verrà valutato nei prossimi giorni. La sfida tra i Felsinei e i rossoneri è in programma mercoledì sera.

M.S.