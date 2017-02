Juventus-Inter, Cesari: "Su contatto Lichtsteiner-D'Ambrosio poteva starci il rigore"

05/02/2017 21:50

JUVENTUS INTER CESARI / Al termine del primo tempo di Juventus-Inter l'ex arbitro Cesari ha commentato ai microfoni di 'Premium Sport' gli episodi arbitrali dubbi, a partire dal rigore chiesto dai nerazzurri per un intervento di Mandzukic su Icardi: "E' un intervento rischiosissimo quello di Mandzukic, fortunatamente per lui prende la palla e non Icardi. Sulla trattenuta di Lichtsteiner su D'Ambrosio Rizzoli lascia correre, per me poteva starci anche il calcio di rigore".

A.C.