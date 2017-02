Chelsea, Conte e la spinta ad Alessio: "In quei momenti sono capace di tutto!"

05/02/2017 21:39

CHELSEA CONTE ALESSIO / Nel corso di un'intervista concessa a 'Sky Sport il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha spiegato l'episodio della spinta al suo vice Alessio durante il match con l'Arsenal: "E' la mia vittima... C'era un problema con la posizione di Moses su un corner. Dite che non l'avrei fatto, se avessi dovuto affrontare un colosso come Diego Costa? In quei momenti sono capace di tutto, conta solo vincere, mors tua vita mea. Poi tutti uniti".

A.C.