Leicester, Ranieri: "Non dobbiamo arrenderci"

05/02/2017 21:28

LEICESTER RANIERI / Intervistato dalla 'BBC', il tecnico del Leicester Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta interna con il Manchester United: "Fino al primo gol stavamo giocando bene, ma poii dopo due gol in due minuti abbiamo perso fiducia in noi stessi. E' stato difficile per noi e troppo facile per lo United. Volevamo segnare per primi, ma anche finire senza reti subite sarebbe stata una cosa buona. Dopo aver preso gol è stato molto difficile contro i campioni dello United. Non dobbiamo arrenderci, andando avanti non in questo modo ma cercando cambiare. Dobbiamo riprendere fiducia: lo scorso anno tutto andava bene, quest'anno no e dobbiamo reagire. Il nostro primo pensiero è al campionato".

A.C.