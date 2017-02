Juventus-Inter, sale la tensione: due rigori reclamati dai nerazzurri

05/02/2017 21:28

INTER JUVENTUS PROTESTE RIGORE / Proteste nel corso del primo tempo di Juventus-Inter. I nerazzurri hanno reclamato un rigore al 17' per una trattenuta di Lichtsteiner ai danni di D'Ambrosio. La maglia si vede allungare ma l'arbitro ha lasciato correre così come al 37' per un intervento in scivolata di Mandzukic dannai i di Icardi. Anche in questa circostanza Rizzoli ha deciso di non concedere il penalty all'Inter.

M.S.