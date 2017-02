Palermo-Crotone, Nicola: "Continuiamo a sperare. Mercoledì giochiamo il bonus"

05/02/2017 21:15

PALERMO CROTONE NICOLA / Sconfitta pesante in chiave salvezza per il Crotone di Davide Nicola. Il tecnico dei calabresi ha parlato dopo il match contro il Palermo: "Devo dire che oggi è stata una partita non facile, molto spezzettata e molto frammentata - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ho detto ai ragazzi di continuare a sperare. Mercoledì abbiamo il bonus, cioè la partita contro la Juventus: proveremo a fare il miracolo contro i bianconeri".

M.S.