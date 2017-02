Chelsea, Conte e l'eredità di Mourinho: "Da brutto anatroccolo a cigno..."

Andrea Corti (@cortionline)

05/02/2017 21:07

CHELSEA CONTE / Nel corso di un'intervista concessa a 'Sky Sport' il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha fatto un primo bilancio della trionfale stagione in Inghilterra: "Chi mi ha aiutato e mi aiuterà sempre è il mio lavoro, ci credo ciecamente. Non era un momento drammatico, ma dopo le sconfitte con Arsenal e Liverpool è chiaro fosse un periodo delicato. Ci stava perdere quelle partite, dico io. Soprattutto perchè questo è lo stesso Chelsea che l’anno scorso è arrivato decimo. Se si andava a paragonare il Chelsea con la stagione precedente era normale che ci fosse una situazione del genere: non si può passare da brutto anatroccolo a cigno in un attimo. Alla fine ho creduto nel mio lavoro: 'se devo morire, muoio con le mie idee' mi son detto. Sono stato molto severo da tutti i punti di vista, senza cercare compromessi o altro: ad aiutarmi è stata la fiducia nelle mie idee".

KANTE ' - "È un giocatore straordinario, lo conosciamo per tanta quantità ma ha grande qualità. Deve migliorare in fase di costruzione. In parte rivedo in lui ciò che ero da giocatore: N’golo può migliorare nel gioco verticale, un limite che avevo anche io. Sa già comunque unire entrambe le fasi di gioco, copre tanto campo, è umile e disponibile: è stato un grande acquisto".

HAZARD - "Eden è un giocatore di un talento incredibile, ha fatto grande partita in fase di possesso e non. Quando trova equilibrio è un giocatore completo e di livello altissimo. Questo sistema (il 3-4-3, ndr) esalta le caratteristiche di ognuno. Era necessario avere flessibilità, abbiamo provato e cambiato: con sforzo ed intelligenza abbiamo trovato un modulo che si adatta a ognuno dei giocatori".

ALESSIO - Poi conte ha spiegato l'episodio della spinta al suo vice Alessio durante il match con l'Arsenal: "E' la mia vittima... C'era un problema con la posizione di Moses su un corner. Dite che non l'avrei fatto, se avessi dovuto affrontare un colosso come Diego Costa? In quei momenti sono capace di tutto, conta solo vincere, mors tua vita mea. Poi tutti uniti".