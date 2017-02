Calciomercato Juventus, Marotta: "Ammiriamo Icardi come altri. Hernanes? Si definirà tutto"

05/02/2017 20:36

JUVENTUS INTER HERNANES MAROTTA / Hernanes è pronto a dire addio alla Juventus. A confermare l'imminente partenza del brasiliano, destinato a volare in Cina per vestire la maglia dell'Hebei Fortune, è stato Marotta. Il dirigente bianconero - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - si è così espresso prima del calcio d'inizio della sfida contro l'Inter: "Abbiamo un appuntamento domani mattina. Pensiamo che si definirà tutto".

Dopo l'esordio dedicato al calciomercato Marotta ha detto la sua sulla partita: "E' un esame importante per consolidare quanto di buono abbiamo fatto. Dybala? Non abbiamo ingigantito una problematica minima. Icardi? Molto forte ma siamo contenti dei nostri ed ammiriamo altri giocatori così come Icardi".

M.S.