06/02/2017 05:00

CALCIOMERCATO ARSENAL / George Hirst, 17enne attaccante dello Sheffield Wednesday e figlio della 'leggenda' David Hirst, ha attirato le attenzioni di molti club. In prima fila - secondo quanto riferisce 'The People' - c'è l'Arsenal, che ha mandato in diverse occasioni i suoi osservatori a visionare da vicino il giocatore.

S.D.