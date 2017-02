PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-INTER: Gagliardini di personalità, decide Cuadrado

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

05/02/2017 22:58

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-INTER: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juve vince di misura sull’Inter. Nel primo tempo un palo di Dybala, una traversa di Pjanic e una fucilata di Cuadrado rispondono al buon gioco dei nerazzurri, con Perisic e Joao Mario in palla. Nella ripresa dentro la vivacità di Eder, Icardi è troppo egoista in un paio di occasioni. Il rientro di Marchisio concede maggiore consistenza al centrocampo dei bianconeri.

JUVENTUS

Buffon 6,5 – Non è la solita partita da spettatore non pagante. Gagliardini e Joao Mario cercano la porta, lui controlla. Poco prima della mezz’ora blocca un colpo di testa di Gagliardini. Nella ripresa respinge un colpo di testa del neo entrato Eder. Spegne una palla in mezzo di Perisic al novantesimo.

Lichtsteiner 6 – Lavoro certosino sulla corsia di destra, sia in fase offensiva che in copertura. Dal 79’ Dani Alves 6 – Rientra dopo il lungo infortunio, gioca di esperienza, senza accelerazioni.

Bonucci 6 – Chiude con precisione sulle incursioni di Icardi e imposta con intelligenza. Arriva un attimo in ritardo su Gagliardini, che per poco non inquadra la porta.

Chiellini 7 – Attento nelle chiusure, cintura in area Icardi e rischia grosso nel primo tempo in almeno due occasioni. Esagera nell’entrata a Icardi che gli costa il cartellino giallo.

Alex Sandro 6,5 – Bravo a chiudere le diagonali e anticipare al lmite Joao Mario poco dopo il quarto d’ora. Al 30’ salta Candreva e serve a Higuain al centro dell’area. Bene fino al novantesimo.

Khedira 6,5 – Recupera numerosi palloni sulla mediana e cerca di distribuire con razionalità. In avvio di ripresa sceglie il tempo giusto per filtrare in area per Higuain. Sempre pericoloso negli inserimenti.

Pjanic 5,5 – E’ meno protagonista del gioco della Juventus. Resta in ombra nella prima parte del match e non trova le geometrie in fase di possesso. Prima dell’intervallo la sua solita punizione, deviata in angolo da Handanovic. Nel secondo tempo si divora la rete del 2-0 a tu per tu con Handanovic.

Cuadrado 7 – Cerca più volte di creare la superiorità sulla destra, coadiuvato alle spalle da Lichtsteiner. Spreca qualche pallone dal limite, fino al 44’, quando inventa una fucilata da cecchino che non lascia scampo ad Handanovic. Dal 70’ Marchisio 6 – Fa un gran lavoro in copertura, correndo spesso al posto dei compagni.

Dybala 6,5 – Ci prova subito al volo con una mezza rovesciata, Handanovic si arriva d’istinto. Poco dopo centra l’incrocio dei pali con Handanovic battuto. Dal 84’ Rugani s.v.

Mandzukic 6 – Non ha la lucidità delle ultime gare, corre come sempre ma è poco preciso sugli appoggi. Rischia tantissimo su intervento in area ai danni di Icardi, poco dopo un lampo in contropiede lo vede protagonista in avanti. Entra in campo nel secondo tempo con troppa irruenza e si becca subito un giallo. Ci prova senza fortuna di testa poco prima del novantesimo.

Higuain 6,5 – Fa sentire tutto il suo peso specifico quando la palla viene orientata al limite dell’area nerazzurra. Alla mezz’ora tenta la girata su un cross dalla sinistra di Alex Sandro. A inizio ripresa dialoga con Khedira, ma perde l’attimo per la conclusione. Handanovic gli respinge una botta dal limite. Sul finale ci prova ancora con decisione.

All. Allegri 6 – Conferma per la prima volta la stessa formazione dell’ultima partita giocata, non era mai successo in questa stagione. Avvio poco brillante per i bianconeri, dopo mezz’ora Allegri corregge la disposizione sul 4-4-2. A questo punto la manovra sembra più concreta e la Juve si fa vedere più volte dalle parti di Handanovic. Cuadrado inventa la rete del vantaggio. A metà secondo tempo l’atteso rientro di Marchisio, che prende il posto di Cuadrado, trasformando il centrocampo a tre. Sul finale difende con umiltà.

INTER

Handanovic 6,5 – Spegne con uno scatto di nervi un primo tentativo di Dybala. Sul finire della prima frazione di gioco toglie dal set una punizione di Pjanic. Non riesce a fare nulla, invece, sul gran tiro dalla distanza di Cuadrado, perché non lo vede partire. Nella ripresa è reattivo nel deviare un tiro di Pjanic da posizione ravvicinata. Sul finale respinge un colpo di testa di Mandzukic.

Murillo 6 – Segue a uomo Mandzukic, tentando di contenere al massimo la sua manovra. Rischia qualche entrata al limite. Nel secondo tempo va vicino alla rete.

Medel 6,5 – Preciso in marcatura su Higuain, disturba l’attaccante quando basta per non farlo coordinare al primo tempo. Bravo a chiudere su Kredira a inizio secondo tempo, poi perde ingenuamente la palla in favore di Dybala.

Miranda 6,5 – Scontro corpo a corpo su un contropiede di Higuain, non si tira mai indietro nei duelli. Attento a respingere un pallone messo in mezzo per Higuain da Dybala. Sul finale salva su Higuain.

Candreva 5,5 – Stende subito Dybala su un tentativo di ripartenza e si becca l’ammonizione che condizionerà in parte la sua partita. Dal 67’ Eder 6,5 – Subito uno squillo per Buffon per un colpo di testa che viene respinto.

Gagliardini 7 – Era certamente il suo esame di maturità. Tenta la botta di prima d’intenzione intorno al ventesimo, ma non inquadra la porta. Alla mezz’ora debole il suo colpo di testa. Ci prova con maggiore convinzione nel secondo tempo.

Brozovic 5,5 – Cerca spesso la giocata in verticale per gli inserimenti degli esterni. Sente forse il match e non mostra tutto il suo potenziale. Dal 67’ Kondogbia 6,5 – Offre qualche soluzione di gioco diversa dalla mediana e recupera tanti palloni.

D'Ambrosio 5 – Fatica a controllare le accelerate di Cuadrado, concedendogli troppo spazio di manovra. La Juventus dalle sue parti trova puntualmente il corridoio per arrivare al limite dell’area.

Joao Mario 6,5 – E’ tra i più pericolosi della squadra di Pioli. Al 22’ prova un destro che meriterebbe maggiore fortuna. Perde lucidità nella ripresa. Dal 78’ Palacio 5,5 – Corre tanto, ma non è sempre concreto in avanti.

Perisic 6 – Al 10’ spreca una palla interessante in avanti, non comprendendo il movimento di Brozovic. Bene in fase di pressing e di proposizione.

Icardi 6 – La sua ultima rete in trasferta risale al 21 settembre, doppia in Empoli-Inter. Lotta su ogni pallone e mostra una grandissima voglia in fase di pressing. Sul finire del primo tempo chiede un rigore e va vicino alla rete. Al 67’ è troppo egoista a cercare la conclusione personale e non servire l’accorrente Eder.

All. Pioli 6,5 – Sceglie una difesa a tre, con Murillo, Medel e Miranda stretti in linea. La formazione interista sembra gestire meglio il possesso palla e mette più volte in difficoltà i bianconeri. Prima dell'intervallo la rete di Cuadrado, che cambia volto al match. Cerca di rimescolare le carte con gli inserimenti di Eder e Kandogbia.

Arbitro: Rizzoli 5 – Intorno al ventesimo due episodi da rivedere: Chiellini cintura Icardi al centro dell’area, poco dopo Candreva entra duro su Dybala ed è già ammonito; in entrambi i casi il direttore di gara lascia scorrere. Dieci minuti più tardi non vede la deviazione sul fondo di Cuadrado e così non concede un calcio d’angolo all’Inter. Al 36’ Mandzukic entra in scivolata su Icardi, potrebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore.

TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-0

JUVENTUS (4-2-3 1): Buffon; Lichtsteiner (79’ Dani Alves), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (70’ Marchisio), Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp. Neto, Audero, Dani Alves, Rugani, Benatia, Asamoah, Rincon, Sturaro, Mandragora, Pjaca. All. Allegri

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva (67’ Eder), Gagliardini, Brozovic (67’ Kondogbia), D'Ambrosio; Joao Mario (78’ Palacio), Perisic; Icardi. A disp. Carrizo, Andreolli, Biabiany, Ansaldi, Banega, Santon, Nagatomo, Barbosa, Pinamonti. All. Pioli

ARBITRO: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 44’ Cuadrado (J)

Ammoniti: 6’ Candreva (I), 22’ Pjanic (J), 42’ Medel (I), 47’ Mandzukic (J), 64’ Cuadrado (J), 66’ Khedira (J) 73’ Chiellini (J)

Espulsi: 93’ Perisic (I)