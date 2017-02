Juventus-Inter, Pioli: "Abbiamo le qualità per giocarcela. L'obiettivo è chiaro"

05/02/2017 20:06

JUVENTUS INTER PIOLI / La domenica della 23esima giornata si chiude con Juventus-Inter. Prima del calcio d'inizio del biga match ha parlato il tecnico dei nerazzurri Stefano Pioli: "È chiaro che si tratta di una partita importante, è il Derby d’Italia, ma ci sono in palio tre punti come per le altre gare, ci sono altre partite - ammette ai microfoni di 'Inter Channel' - Abbiamo un obiettivo ben chiaro in testa, non facile da raggiungere, davanti corrono, ma dobbiamo insistere, la nostra striscia deve continuare, stasera ci aspetta una bella sfida. La sente in maniera particolare? Impossibile non sentirla, ne parlano tutti, normale che anche noi sentiamo e viviamo gli umori dell'ambiente, ci siamo preparati bene, vogliamo dare il massimo".

Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di 'Sky Sport', sottolineando che la sua Inter può giocarsela con la Juventus: "E' una bella sfida e vogliamo dimostrare di essere all'altezza. Champions League? La volontà è di dare il massimo, bisogna provare a tenere il passo. Stasera bisogna giocare con concentrazione perché abbiamo le qualità per giocarcela con la Juventus"

M.S.