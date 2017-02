PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-CROTONE: Nestorovski decisivo, Crisetig ingenuo

Davide Ritacco

05/02/2017 20:00

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-CROTONE PROMOSSI E BOCCIATI – Nestorovski è di un altro livello e il gol potrebbe avere un peso enorme per le ambizioni di salvezza. Crisetig commette un ingenuità troppo grande. Embalo è inarrestabile. Nel Crotone si salva solo Cordaz.

PALERMO

Posavec 6,5 – Il portiere croato svela la parte migliore di sé. Parate importanti e trasmette sicurezza alla difesa.

Rispoli 6 – Buona guardia dalla sua parte anche se si fa ammonire con troppa facilità. Spinge meno rispetto alle sue caratteristiche.

Cionek 6,5 – Falcinelli si presenta come spauracchio dopo la tripletta all’Empoli ed invece lui lo controlla con agilità anche perché in avanti i calabresi sono poca cosa.

Andelkovic 6,5 – Controlla agevole su Trotta e tutti gli attaccanti del Palermo. Prova anche a far ripartire l’azione. Buone chiusure e attenzione. Dal 88’ Sunjic s.v.

Pezzella 6,5 – Lopez sceglie lui per presidiare la fascia sinistra e fa bene perché il giovane laterale sinistro, limita Nalini e si propone anche in avanti.

Henrique 6,5 – Buona partita in mezzo al campo. Dalle sue parti non si passa. Ottimo schermo difensivo e anche qualche buona geometria.

Jajalo 6 – Primo tempo convincente, nella ripresa sparisce un po’ ma con il Palermo in vantaggio si limita a controllare il traffico e tenere bene la posizione senza perdersi gli avversari.

Chochev 6 – Fa una partita di raccordo. Gestisce la sua porzione di campo cercando di non farsi scappare nulla. Il risultato lo premia.

Embalo 7 – Ispirato. Quando si accende lui ne nasce sempre un’azione pericolosa. Dalla sua parte i rosanero hanno uno sbocco importante. Suo l’assist per il gol di Nestorovski. Sembra tornato il giocatore visto a Brescia.

Nestorovski 7 – Rispetto alla media generale della partita, il giocatore macedone è di un altro livello. Segna un gol fondamentale per se e per il Palermo e regala tre punti importantissimi. Dal 92’ Balogh s.v.

Trajkovski 6 – Non una serata eccezionale ma anche buone accelerazioni. Tanto basta per consentire ai rosanero di trovare tre punti fondamentali. Dal 75’ Silva s.v.

All. Lopez 6,5 – Uno scontro diretto fondamentale vinto. Il Palermo può e deve ripartire da qui. Ottime scelte, una fra tutte Pezzella ma anche Embalo, in serata super. Deve compattare il gruppo e provare un’impresa clamorosa.

CROTONE

Cordaz 6 – Sul gol subito c’è poco da poco da fare. Attento in altre occasioni ma non è colpa sua se il Crotone torno a casa con zero punti in una gara fondamentale.

Rosi 5,5 – Spinge poco e reagisce con poca reattività agli attacchi dei padroni di casa. Dalla sua parte per sua fortuna il Palermo spinge di meno ma proprio per questo avrebbe e potuto dare di più.

Ceccherini 5 – Male in occasione del gol, facendosi puntare e non intervenendo su Embalo che ha la libertà di crossare per il gol di Nestorovski. La gara non cambia e anzi è sempre in affanno.

Ferrari 5 – Stesso discorso del collega di reparto. Distratto e puntualmente anticipato da Nestorovski che lo mette spesso in difficoltà.

Martella 5,5 – Prova a spingere ma dalla sua parte si aggira un Embalo in versione super. Non è aiutato dai compagni specialmente da Stoian e non riesce quasi mai ad arginare il giocatore Guinense.

Nalini 5 – Qualche buono spunto nel primo tempo, inesistente nella ripresa. L’espulsione di Crisetig ne fanno di lui il sacrificato per l’equilibrio della squadra. Dal 70’ Capezzi 5,5 – Entra per rimettere in equilibrio la squadra ma non fa molto per dare qualcosa in più in una partita che diventa insormontabile.

Barberis 5,5 – In mezzo al campo la sua presenza è evanescente. Commette più falli che giocate utili.

Crisetig 4 – Due ingenuità gravissime. Passi pure per il primo fallo non proprio da giallo ma appena sei minuti dopo si fa spedire sotto la doccia per un fallo inutile in mezzo al campo che taglia le gambe al Crotone.

Stoian 5 – Poca copertura, scarsa propensione offensiva. Dopo la bella prova di domenica scorsa, torna nella mediocrità, risultando nervoso e impreciso. Dal 84’ Simy s.v.

Trotta 5 – Si è visto praticamente mai. Anche quelle poche volte in cui ha avuto un pallone giocabile ha sbagliato le scelte. Evanescente. Dal 61’ Kotnik 5,5 – Esordio in serie A per il giovane sloveno appena arrivato in Calabria. Prova a pungere ma deve ancora ambientarsi.

Falcinelli 5,5 – Dopo la bellissima tripletta rifilata all’Empoli sembrava in rampa di lancio ed invece passa una serata da incubo chiuso fra le maglie rosanero e impossibilitato a far male.

All. Nicola 5 – Questo Crotone non funziona. La vittoria contro l’Empoli sembrava aver dato fiducia ma il rendimento esterno e i numeri condannano una squadra priva di iniziativa. I rossoblù hanno la peggior media di possesso palla e in trasferta hanno conquistato solo due punti. Per la salvezza serve altro, uno scontro diretto perso male.

Arbitro: Rocchi 6 – Primo tempo tranquillo lasciando molto correre. Inevitabilmente, nella ripresa, con il Palermo il vantaggio e i minuti che scorrono, la tensione aumenta ed è chiamato a fischiare molto di più non sempre fischi tutti corretti. Eccessivo il primo giallo per Crisetig che poi porterà alla sua espulsione. Nessuno si accorge dello sgambetto di Stoian a Embalo a palla lontana, doveva essere sanzionato con il giallo.

TABELLINO

PALERMO-CROTONE 1-0

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski (dal 75’ Silva). A disp.: Marson, Breza, Vitiello, Silva, Gazzi, Aleesami, Balogh, Diamanti, Sunjic, Morganella, Lo Faso. All.: D. Lopez



CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Nalini (dal 70’ Capezzi), Barberis, Crisetig, Stoian; Trotta (dal 61’ Kotnik), Falcinelli. A disp.: Festa, Viscovo, Dos Santos, Mesbah, Dussenne, Tonev, Acosty, Sampirisi, Suljic, Simy. All.: Nicola

Arbitro: Rocchi di Firenze

Marcatori: 27’ Nestorovski (P)

Ammoniti: 9’ Cionek (P), 57’ Rispoli (P), 63’, 69’ Crisetig (C), 71’ Barberis (C)

Espulsi: 69’ Crisetig (C)