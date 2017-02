Leicester, spettro retrocessione: tutti i nomi per il possibile dopo Ranieri

05/02/2017 19:32

LEICESTER RANIERI ESONERO / Dal paradiso all'inferno. Il Leicester di Ranieri dopo aver vinto il titolo è costretto a lottare per non retrocedere. La squadra campione d'Inghilterra dopo il ko casalingo contro il Manchester United si ritrova con un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. La posizione del tecnico italiano si fa sempre più complicata. Prima del calcio d'inizio della sfida di oggi il tecnico italiano aveva lasciato intendere di essere pronto a fare un passo indietro se i giocatori non lo dovessero seguire più.

Se Ranieri dovesse veramente lasciare il Leicester i nomi per sostituirlo non mancherebbero. Di Matteo e Prandelli, reduci da due esperienze non esaltanti, potrebbero essere dei candidati se la società avesse voglia di puntare ancora su un tecnico italiano.

Potrebbe tornare d'attualità anche il nome di Hiddink, al quale, di certo, l'esperienza non manca. Sul mercato, poi, ci sono anche i più giovani De Boer, fresco di esonero all'Inter, e Marcelino, che tanto bene ha fatto con il Villarreal.

M.S.

