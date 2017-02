Calciomercato Inter, Aguero: "Il Manchester City dovrà dirmi se c'è posto per me"

05/02/2017 19:13

CALCIOMERCATO INTER AGUERO MANCHESTER CITY / Futuro tutto da scrivere per Sergio Aguero. L'attaccante argentino, partito dalla panchina quest'oggi nella sfida contro lo Swansea, potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione. Le parole rilasciate al termine della partita fanno ben sperare i tifosi di molte squadre, che sognano il grande colpo. Tra questi ci sono certamente quelli nerazzurri. Il calciomercato Inter estivo potrebbe clamorosamente ripartire da Aguero

Ecco le parole dell'argentino: "In questi tre mesi che restano devo aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità, dopo vedremo cosa vuole fare il club con me - riporta 'Sportmediaset' - Cercherò di aiutare al massimo la squadra, poi come ho detto sarà il Manchester City a dovermi dire se c'è posto qui per me o no. Quando sei in panchina devi aspettare la tua opportunità. Ho tre mesi per fare del mio meglio e per aiutare la squadra e poi vedremo cosa accadrà. Cosa farei io? Voglio restare, ovviamente".

M.S.