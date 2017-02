Torino, rabbia Baselli: nuove frizioni con Mihajlovic. Addio solo rimandato

05/02/2017 18:55

RABBIA BASELLI MIHAJLOVIC / Daniele Baselli è stato tra i migliori in campo oggi contro l'Empoli. Tuttavia, Mihajlovic ha deciso di sostituirlo ancora per fare spazio ad Obi. Un cambio poco gradito dall'ex Atalanta, uscito nervoso dal terreno di gioco e ripreso mentre schiacciava con rabbia una bottiglietta d'acqua. Come è noto, Baselli avrebbe voluto cambiare maglia a gennaio: aveva un accordo di massima con la Roma, andato in fumo perché i giallorossi non sono riusciti a vendere Paredes durante gli ultimi giorni di mercato. Un suo addio torna così attuale in vista dell'estate. Con Mihajlovic il feeeling non c'è e difficilmente il rapporto potrà consolidarsi in questi mesi.

I.T.