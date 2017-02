Calciomercato Leicester, Ranieri ancora ko: si avvicina l'esonero?

05/02/2017 18:59

CALCIOMERCATO LEICESTER RANIERI / La netta sconfitta casalinga subita dal suo Leicester contro il Manchester United (0-3, gol di Mkhitaryan, Ibrahimovic, Mata) ha fatto tornare d'attualità le voci su un possibile esonero di Claudio Ranieri, allenatore del 'miracolo' della scorsa stagione (il Leicester è detentore del titolo in Premier League). L'attuale classifica è allarmante: con 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, la formazione dell'allenatore romano è attualmente a quota 21 punti, solo uno in più della zona retrocessione. Ranieri, nei giorni scorsi, ha dichiarato: "Se i giocatori non credono più in me devono andare dal presidente e dire 'per favore, cambiatelo'. Ma penso e credo che non sia così, immagino che siamo ancora uniti".

A salvare la panchina di Ranieri potrebbe essere la Champions League: nonostante le difficoltà incontrate in campionato, infatti, il suo Leicester ha raggiunto il traguardo degli ottavi di finale in Europa, dove sfiderà il Siviglia.

La rosa di possibili sostituti, intanto, è folta e vede anche altri nomi italiani: il feeling tra Roberto Mancini e l'Inghilterra è noto, così come quello di Roberto Di Matteo, mentre Cesare Prandelli, dopo la parentesi a Valencia, è a caccia del progetto giusto per rimettersi alla prova in panchina. Discorso simile per Frank de Boer, reduce all'esperienza all'Inter. Marcelino e Hiddink gli altri nomi 'caldi' nel caso la situazione a Leicester dovesse precipitare.

S.D.