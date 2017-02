Premier League, Leicester-Manchester United 0-3: tris Champions per Mourinho

05/02/2017 18:57

LEICESTER MANCHESTER UNITED RANIERI / Dura sconfitta per Claudio Ranieri, a un punto dalla zona retrocessione con il suo Leicester. Si sperava nell'impresa in casa contro il Manchester United di Mourinho ma così non è stato. Il doppio lampo siglato da Mkhitaryan e Ibrahimovic ha messo le cose in chiaro e nella ripresa è poi giunta la ciliegina di Mata.

Uno 0-3 netto, che porta lo United a quota 45, a meno quatto punti dal City, oggi vittorioso, e a due dall'Arsenal, che occupa al momento l'ultimo posto Champions disponibile.

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 0-3

42' Mkhitaryan, 44' Ibrahimovic, 49' Mata

CLASSIFICA: Chelsea 59, Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46, United 45, Everton 40, West Brom 36, West Ham 31, Stoke 29, Burnley 29, Southampton 27, Bournemouth 26, Middlesbrough 21, Leicester 21, Swansea 21, Hull City 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.

L.I.