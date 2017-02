05/02/2017 18:31

DEBY INZAGHI / Simone Inzaghi è già in clima derby: "Quali squadre sono più forti della Lazio? Sul campo solo la Juve ci è stata superiore. Penso che secondo arriverà il Napoli perché fa un bel gioco. Poi ci sono Roma Inter e Milan che sono state costruite per stare sempre in alto". Il tecnico biancoceleste ha parlato così durante un'intervista rilasciata a 'Rai2'.

I.T.