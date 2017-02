ZONA MISTA - Pescara-Lazio, Parolo: "Derby? Non mandiamo più in là la testa"

dall'inviato Valerio Cassetta

05/02/2017 18:12

PESCARA LAZIO PAROLO / Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato così al termine della roboante vittoria contro il Pescara per 6-2: "Abbiamo dovuto vincere due volte- le sue parole anche ai cronisti edi Calciomercato.it - , siamo stati bravi nel secondo tempo a chiuderla. Nel primo tempo ci siamo guardati negli occhi e siamo ripartiti. Ci voleva questa vittoria ora è importante battere il Milan". Poker personale per Parolo: "Quando fai quattro gol è tanta roba, sono arrabbiato perché volevo farne uno settimana scorsa. Dedico tutto alla mia famiglia. Ultimamente sono sotto porta spesso, con Biglia e MIlinkovic abbiamo più copertura, bisogna adattarsi. Il 4-3-3 penso premi le mie caratteristiche. Ci dispiace per sabato scorso ma siamo ripartiti subito. Sarebbe bello avere uno stadio pieno ed elettrizzante con il Milan, proprio come un paio di anni fa. Il derby? Pensiamo prima al campionato, non mandiamo più in là la testa. L’obiettivo è l’Europa se qualcuno davanti rallenta noi dobbiamo farci trovare pronti, adesso abbiamo un periodo in cui serve fare più punti possibili. Keita fa la differenza, deve lavorare sempre molto concentrato”.