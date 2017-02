Atalanta-Cagliari, Rastelli: "Il primo gol ci ha rovinato i piani"

05/02/2017 17:46

ATALANTA CAGLIARI RASTELLI / Sconfitta in casa dell'Atalanta per il Cagliari di Rastelli. Il tecnico dei sardi ha parlato ai microfoni della 'Rai' dopo il ko per 2 a 0: "Prendere gol dopo 5' ha rovinato un po' i nostri piani - ammette l'ex Avellono - L'Atalanta ha giocato con grinta e forza, per noi dopo il 2-0 è diventato molto difficile. Abbiamo giocato bene nella ripresa, soprattutto nella prima parte, poi loro sono tornati a far la partita".

M.S.