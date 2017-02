Calciomercato Serie A, panchine 'traballanti': Oddo e Juric a rischio

05/02/2017 17:38

CALCIOMERCATO PANCHINA SERIE A JURIC ODDO / Continua il momento no del Genoa di Juric. Il 'Grifone' non vince ormai da ben otto gare, sette in campionato e una in Coppa Italia. Dopo i tanti cambi durante il calciomercato di gennaio la squadra non sembra più quella ammirata ad inizio stagione. Come sempre accade in questi momenti, a pagare potrebbe essere il tecnico.

L'ex Crotone non è sicuramente l'unico che non se la passa bene. E' crisi totale, infatti, in casa Pescara con un Oddo ancora a caccia del primo successo in campionato. Il 6-2, interno contro la Lazio, potrebbe avere delle ripercussioni importanti. La panchina dell'ex terzino della Nazionale, per via dei risultati, non può che traballare.

Non sta vivendo un ottimo momento nemmeno il Torino di Sinisa Mihajlovic ma difficilmente il tecnico serbo rischia il posto.

M.S.