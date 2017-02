Empoli-Torino, furia Mihajlovic: "Ora decido io, ecco chi tirerà i prossimi rigori!"

05/02/2017 17:31

EMPOLI-TORINO MIHAJLOVIC / Al termine di Empoli-Torino, Mihajlovic ha parlato ai microfoni di 'Sky': "Ci sono Ljajic, Iago e Gallo, chi si sente meglio li tira. Da ora in poi, però, decido io e li tirerà Belotti. E' normale durante un campionato che una squadra affronti un momento difficile, oggi abbiamo avuto l'occasione per vincere ma siamo partiti bene e ci siamo fatti male da soli. Abbiamo sbagliato quasi tutte le scelte. A Ajeti ho detto che quando il campo è così bisogna alzare la palla, ma sono cose che non andrebbero spiegate. Se non ci fosse Belotti, avremmo molti meno punti. Ma non è Maradona che ti salta 4 uomini da solo, tutti i gol li ha fatti su azione manovrata da dentro l'area. Quando tiro orecchie a qualcuno, so che quel qualcuno ha la personalità per sopportare quelle critiche. Io ho solo una parola e quando parlo, parlo sempre per il bene della squadra".

S.D.