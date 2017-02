Pescara-Lazio, Biglia striglia Keita in panchina

05/02/2017 17:22

PESCARA LAZIO KEITA BIGLIA / Nel corso del match vinto dalla Lazio contro il Pescara, le telecamere hanno inquadrato una scena in panchina, con Keita e Biglia impegnati in una discussione accesa. Il capitano della Lazio era giunto in panchina, dando la mano a tutti i presenti, come mostrato da 'Premium Sport', con il solo Keita che si è tirato indietro.

Una ramanzina da capitano quella di Biglia, come sottolienato anche da Inzaghi nel post gara. Il tecnico ha ribadito di non aver visto nulla, essendo concentrato sulla gara. Non esiste però alcun 'caso Keita', ribadisce.

L.I.