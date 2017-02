Pescara-Lazio, Inzaghi: "L'obiettivo è restare in alto. Sul Keita-Biglia..."

05/02/2017 17:17

PESCARA LAZIO INZAGHI / La sua Lazio si fa recuperare e poi sfodera ben sei reti in casa del Pescara, con un Parolo autore di un poker. Al termine del match ha parlato a 'Premium Sport' il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Poker Parolo? Gli ho fatto i complimenti. Ha sempre segnato, anche se quest'anno qualcosa in meno. Oggi però contava tornare a vincere, anche se con 15' di sbandamento".

KEITA - "Non c'è nessun caso. E' tornato dalla Coppa d'Africa e ci ha convinto. E' molto importante per noi. Con Biglia non è successo nulla. Era una normale discussione per qualcosa avvenuto in campo. Lucas è il capitano ed è ovvio dia i consigli ai più giovani".

MERCATO - "Avremmo dovuto avere i tre punti col Chievo e forse qualcun'altro. Si tratta però di cose normali. Io però ho una panchina importante e sono contento di questi ragazzi. La realtà è che a volte serve un processo di crescita per vincere certe partite, come contro il Chievo".

CHAMPIONS - "L'obiettivo è restare in alto. Siamo partiti con tanti difficoltà e ora vogliamo restare lì sopra, consapevoli che molte squadre vorranno tornare in Europa come noi".

DERBY - "Sappiamo quanto la gente ci tenga ma prima ci saranno tre gare importanti".

L.I.