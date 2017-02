Pescara-Lazio, Oddo: "Ci siamo illusi tutti all'inizio. Il primo responsabile sono io"

05/02/2017 17:09

PESCARA-LAZIO ODDO / Al termine di Pescara-Lazio, l'allenatore dei padroni di casa Massimo Oddo ha parlato a 'Sky': "Noi li abbiamo presi pronti, Bovo e Gilardino stavano benissimo quando li abbiamo presi. Purtroppo ci sono venuti a mancare subito, abbiamo avuto molteplici episodi negativi. Eviterei anche di parlarne perché poi sembra che cerchiamo scuse. Purtroppo è così. Tra tutti gli errori che abbiamo commesso, abbiamo avuto tanta sfortuna oltre ai tanti demeriti. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo commesso errori di valutazione. Sul primo gol, ad esempio, sarebbe bastato buttare la palla fuori. Eppure ci lavoriamo durante la settimana. Abbiamo limiti grandi e ci mancano concentrazione, cattiveria e determinazione in certi episodi. Più degli errori tecnici mi fanno arrabbiare le disattenzioni. Con un allenatore catenacciaro quanti punti avrebbe il Pescara? Non lo so, ci abbiamo anche provato in qualche occasione come contro la Fiorentina. Ma abbiamo perso. Nelle prime giornate ci siamo un po' tutti illusi, abbiamo dominato tutte le partite come contro il Napoli e l'Inter. Io non ho mai messo la stessa formazione in tutta la stagione. In queste situazioni, il primo responsabile è l'allenatore e io non mi tiro indietro".

S.D.