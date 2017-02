Roma, Spalletti interrompe il servizio di Sky: "Famo sto stadio!"

05/02/2017 17:00

SPALLETTI STADIO ROMA / Fuori programma durante un collegamento tv di 'Sky' con l'inviato a Trigoria Angelo Mangiante. Durante il servizio, l'allenatore della Roma Luciano Spalletti è entrato nella inquadratura interrompendo il discorso del giornalista, ha preso il microfono e ha detto: "Ce l'ho io l'argomento oggi. A Roma va fatto lo stadio. Famo sto stadio! E non solo a Roma. Gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. E' l'argomento di oggi".

S.D.