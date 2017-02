Pescara-Lazio, Immobile segna e non esulta: standing ovation dell'Adriatico

05/02/2017 16:43

PESCARA LAZIO IMMOBILE / Una storia d'amore troppo bella quella tra Ciro Immobile ed il Pescara che vive oggi di un altro capitolo. L'attaccante della Lazio è andato in gol nel secondo tempo del match tra i biancocelesti e gli abruzzesi, ma ha scelto di non esultare per rispetto verso i suoi ex supporters. Lo stadio Adriatico ha apprezzato la decisione del suo vecchio beniamino ricambiando con un sonoro applauso dopo la rete nonostante un pesante passivo.

O.P.