PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-SASSUOLO: Pellegrini mattatore, Hiljemark flop

Marco Di Nardo

05/02/2017 16:58

PAGELLE E TABELLINO DI GENOA SASSUOLO PROMOSSI E BOCCIATI – Il giovane Pellegrini segna il suo quinto gol stagionale, regalando una vittoria preziosa a Di Francesco. Monumentale Acerbi che guida la difesa in maniera perfetta, limitando un buon Taarabt. Male Hiljemark e Matri.

GENOA

Lamanna 6 – Incolpevole sul gol di Pellegrini. Ottima la parata compiuta al 31’ su Pellegrini, deviando la palla in angolo. Strepitoso il suo intervento su Matri al 66’, salvando il Genoa.

Izzo 6 – Non ha alcun problema nel chiudere su Ragusa, per poi impostare velocemente l’offensiva.

Burdisso 6,5 – Sia nel gioco aereo che palla a terra, riesce sempre ad effettuare ottime chiusure, consentendo poche occasioni a Matri.

Gentiletti 5,5– L’ex Lazio si ritrova un Berardi in gran spolvero. Non sempre riesce a fermarlo. Solo la traversa, al 51’, gli nega la gioia del gol.

Edenilson 5,5 – Rispetto alle precedenti gare, non riesce a sfondare sulla destra, andando poche volte al cross. Dall’83’ Pinilla – s.v.

Cataldi 5 – Così come Hiljemark, anche l’ex Lazio non riesce ad essere utile alla manovra del Genoa. Fa poco filtro con la difesa, consentendo al Sassuolo di attaccare liberamente in zona centrale.

Hiljemark 5 – Eccetto un paio di tiri dalla distanza, l’ex Palermo non riesce mai ad esser d’aiuto in fase di costruzione, rallentando il gioco del Genoa. Lento anche in fase d’interdizione. Dal 72’ Ntcham 6 – Tanta corsa e grinta, rendendo imprevedibile la manovra del Geoa.

Laxalt 5,5 – Al di là della deviazione di Pandev, in occasione del gol di Pellegrini, sbaglia nel non marcare il centrocampista di Di Francesco. Aiuta spesso Gentiletti a limitare l’offensiva di Berardi.

Pandev 6,5 – Pronto a disturbare spesso Aquilani per impedire all’ex Pescara di costruire. Da una sua sfortunata deviazione, arriva il gol di Pellegrini. Sempre pronto e veloce ad innescare Simeone tra le linee. Dal 68’ Taarabt 6,5 – Con i suoi dribbling ed i suoi scambi veloci, prova a render efficace la sortita offensiva del Genoa. Cerca anche la via del gol in due occasioni ma Consigli para.

Simeone 6 – Prova con tutte le sue forze a lottare contro i due difensori centrali del Sassuolo.

Palladino 6 – Cerca sempre l’ampiezza sulla sinistra per poi rientrare. Grazie alle sovrapposizioni di Laxalt, riesce ad arrivare spesso al tiro.

All. Juric 6 – La sua squadra regala un tempo e nel secondo, a causa del poco cinismo delle punte, non riesce ad agguantare il pareggio.

SASSUOLO

Consigli 6 - Bravo nei disimpegni con i piedi, commette qualche errore di troppo sulle palle alte..

Gazzola 6,5 - Così come Peluso, anche Gazzola accompagna poco l’azione offensiva. Bravo comunque nel contenere il duo Palladino – Laxalt.

Letschert 6,5 - Cerca di limitare come può Simeone, mettendoci spesso il fisico. Bravo nelle chiusure.

Acerbi 7 - Bravo nel giocare in anticipo e nel gioco aereo. Sempre pronto a chiudere tutte le linee di passaggio. I suoi lanci per le punte sono quasi sempre precisi.

Peluso 6 - Rispetto alle precedenti gare, si sovrappone meno ma mantiene meglio la posizione e le sue diagonali difensive sono buone.

Pellegrini 7 - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, segna al 25’ il quinto gol stagionale. Bravo nell’attaccare spesso la profondità. Cala nel secondo tempo. Dall’84’ Mazzitelli – s.v.

Aquilani 6 - Discreta prova dell’ex Pescara che imbastisce la manovra offensiva con grande velocità.

Duncan 6 - Con la sua ricerca della profondità, consente a Peluso in quelle rare occasioni di andare liberamente al cross. Bene in fase d’interdizione.

Berardi 6,5 – Da un suo calcio di punizione, arriva il gol di Pellegrini. Con la sua velocità ed i suoi dribbling, tiene sempre in apprensione Gentiletti. Dal 72’ Politano 5,5 – Fa ben poco per esser pericoloso.

Matri 5,5 - Bene nel protegger palla per far salire la squadra. Sbaglia molti appoggi e si dimostra poco cinico sotto porta. Dal 77’ Ricci – s.v.

Ragusa 5,5 – Tanta corsa e tanto spirito di sacrificio ma quasi mai attacca realmente la profondità, bloccando l’azione del Sassuolo.

All. Di Francesco 6,5 – Il suo Sassuolo gioca una partita ordinata e di grande grinta, sfruttando una delle poche occasioni avute.

Arbitro: Russo 5,5 – Insufficiente prova del direttore di gara della sezione di Nola che, sbaglia alcune scelte, sia per quanto concerne i falli commessi che nei calci d’angolo avuti dalle rispettive squadre. Contatto dubbio al 6’, in area di rigore del Genoa tra Laxalt e Berardi ma l’arbitro non ha fischiato il rigore.

TABELLINO

GENOA-SASSUOLO 0-1

Genoa (3-4-3): Lamanna, Izzo, Burdisso, Gentiletti, Edenilson (83’ Pinilla), Cataldi, Hiljemark (72’ Ntcham), Laxalt, Pandev (68’ Taarabt), Simeone, Palladino. A disposizione: Rubinho, Muñoz, Orban, Veloso, Rigoni, Cofie, Morosini, Zima, Lazovic. All. Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli , Gazzola , Letschert , Acerbi , Peluso , Pellegrini (84’ Mazzitelli) , Aquilani , Duncan , Berardi (72’ Politano), Matri (77’ Ricci) , Ragusa. A disposizione: Pegolo, Pomini , Cannavaro , Antei , Adjapong , Missiroli, Iemmello , Sensi , Dell'Orco. All. Di Francesco

MARCATORI: 25’ Pellegrini (S)

ARBITRO: Russo Carmine (Sez. di Nola)

AMMONITI: 33’ Aquilani (S), 47’ Cataldi (G), 59’ Izzo (G)

ESPULSI: