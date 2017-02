Serie B, Carpi-Cesena 1-2: Camplone beffa Castori, colpo dei bianconeri

05/02/2017 16:14

SERIE B CARPI CESENA 1-2 / Il Cesena vince fuori casa sul campo del Carpi nel match della domenica di Serie B. I romagnoli guà nel primo tempo vanno in doppio vantaggio con Balzano e Cocco, a niente vale la rete su rigore di Bianco nella ripresa. Gli emiliani cado in casa e concedono qualche punto alle rivali per i playoff.

Carpi-Cesena 1-2: 24' Balzano (Ce), 40' Cocco (Ce), 65' Bianco rig. (Ca)

CLASSIFICA: Verona 45 punti, Frosinone 44, Spal 41, Benevento 40, Cittadella 38, Perugia 35, Entella 34, Spezia 34, Carpi 33, Bari 33, Novara 30, Ascoli 29*, Salernitana 28, Brescia e Vicenza 27, Cesena 27, Latina 26, Pisa 26, Avellino* e Pro Vercelli* 25, Ternana 23, Trapani 19*.

*Una partita in meno