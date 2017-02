05/02/2017 16:01

EMPOLI TORINO PUCCIARELLI / Ancora una volta il Torino è passato in vantaggio, per poi farsi raggiungere. Stavolta a punire i granata ci ha pensato Pucciarelli, avvantaggiato da una pozzanghera. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Dovremo lottare su ogni singolo pallone anche nella ripresa. E' stato un ottimo primo tempo. Loro hanno segnato sull'unico tiro in porta".

L.I.