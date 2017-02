PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-CAGLIARI, Gomez dipinge calcio, Isla sbaglia troppo

Stefano Carnevali

05/02/2017 16:52

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-CAGLIARI, PROMOSSI E BOCCIATI - L'Atalanta sbriga la faccenda nel primo quarto d'ora, giovandosi delle giocate ad alta velocità di Petagna, Conti e soprattutto Gomez. Troppo fragile il Cagliari in cui Ceppitelli, Capuano e Pisacane soffrono. I Sardi cercano di scuotersi nella ripresa, guidati da Di Gennaro e Borriello. Sulla loro strada, però, le chiusure di Toloi e Caldara.

ATALANTA

Berisha 6 - Poche parate. Bravo su tutte le palle alte: ‘copre’ l’area con notevole autorità. Avvio di ripresa più complicato, ma fa buona guardia.

Toloi 7 - Primo tempo di assoluta tranquillità: la catena di destra dell’Atalanta è in totale controllo. Potrebbe essere più cauto in alcuni disimpegni. Due chiusure decisive tra il 10' e il 12' della ripresa.

Caldara 6,5 - Si occupa di soffocare con grande efficacia i pochi sussulti di Borriello. Un po' meno preciso in avvio di ripresa.

Masiello 6 - Ordinaria amministrazione con qualche affanno solo sui cambi di gioco degli avversari. L'inizio del secondo tempo lo vede traballare un po'. Dal 62' Zukanovic 6 - Un po' più 'pulito' del compagno, soprattutto nelle fasi di possesso palla.

Conti 6,5 - Bravo a servire la palla per il vantaggio firmato da Gomez. Molto propositivo per tutto il primo tempo, potrebbe essere persino più efficace se non si perdesse in qualche giocata un po’ troppo leziosa. Tira un po' il fiato nella ripresa.

Kessié 6,5 - In mezzo al campo è fondamentale: fa bene entrambe le fasi, pur senza strafare. Dall'81' Cristante SV -.

Freuler 6 - Meno coinvolto rispetto al solito, si accontenta di aiutare ad amministrare il doppio vantaggio acquisito rapidamente.

Spinazzola 6 - Non ‘sfonda’ come Conti dall’altra parte, ma è comunque positivo e utile sostegno per Gomez.

Kurtic 6 - Efficace, anche se non sempre preciso come potrebbe.

Gomez 7,5 - Avvia e conclude l’azione del vantaggio-lampo dell’Atalanta. Il raddoppio è un pezzo di bravura. La palla, tra i suoi piedi, è praticamente in cassaforte. Nella ripressa si siede un po'. Dal 90' Mounier SV -.

Petagna 6,5 - Molto più mobile del solito, si giova delle voragini che la retroguardia ospite regala.

All. Gasperini 7 - L’Atalanta gioca 20’ eccezionali. Poi c’è un piccolo calo che, comunque, non genera mai veri rischi. All'inizio del secondo tempo c'è qualche brivido di troppo, frutto di un eccessivo rilassamento. Toloi e Berisha, però, fanno buona guardia.

CAGLIARI

Rafael 6,5 - Nella sua area arrivano palloni da tutte le parti. Può davvero poco sui gol. Un paio di belle parate nella ripresa. In particolare va sottolineata quella su Petagna nel recupero.

Pisacane 5 - Si perde clamorosamente Gomez in occasione del gol che vale il vantaggio immediato per l’Atalanta. Lascia al piccolo argentino troppo spazio anche in occasione del 2-0. Un po' meno in difficoltà nel secondo tempo, ma è tardi.

Ceppitelli 5 - Male. Lascia spesso la sua zona provando a uscire alto. Alle sue spalle, però, si aprono voragini. Dal 83' Ionita SV -.

B. Alves 6 - Il meno peggio di una difesa lungamente ‘in bambola’. Effettua qualche chiusura importante, ma non è inappuntabile neppure lui. Secondo tempo con tanti interventi di rilievo.

Capuano 5,5 - Male anche lui, anche se non ai livelli di Pisacane. Qualche chiusura gli riesce, ma la sua fascia resta terra di conquista per gli avversari. Dal 79' Serra SV -.

Tachtsidis 5,5 - Gestisce bene i palloni, ma ne può giocare molto pochi, perché l’Atalanta viaggia al doppio della velocità. Difensivamente rivedibile. Tanti errori di misura nella ripresa.

Dessena 5 - Insegue a lungo Spinazzola con più di un’apprensione. Poi torna in mezzo, senza migliorare poi molto. Dal 70' Miangue 6 - Fa il suo ma non ha modo di incidere.

Di Gennaro 6,5 - Deputato a sostenere Borriello, fallisce nel compito stritolato dalla mediana avversaria. Risulta il più coinvolto nel momento milgiore dei suoi, nella prima metà della ripresa.

Barella 6 - Avvio così così da interno. Poi viene messo sulla fascia dove, se non altro, ha il merito di infastidire un po’ Conti. Buona prestazione nel secondo tempo. Con qualità e senso tattico.

Isla 4,5 - Parte a sinistra e viene spazzato via da Conti. Poi passa a destra facendo un po’ meglio. Brutto approccio anche nel secondo tempo, nonostante i suoi crescano. Troppi errori di palleggio. Brutto pomeriggio.

Borriello 6 - Abbandonato a sé stesso e in precarie condizioni fisiche: la sua generosità non basta. Lotta coraggiosamente anche in avvio di ripresa diventando protagonista del momento milgiore del Cagliari.

All. Rastelli 5 - L’avvio è disastroso: come al solito ci sono gravi ‘sbandate’ della difesa. Successivamente va un po’ meglio ma, di base, succede perché l’Atalanta rallenta. Infatti, ogni volta che i Bergamaschi tornano a spingere forte, sono dolori. I cambi tattici sortiscono qualche effetto, ma la partita è chiusa dopo un quarto d’ora. Nella ripresa c'è un atteggiamento un po' più propositivo, con qualche occasione buona che però non viene concretizzata.

Arbitro: Gavillucci 6,5 - Primo tempo semplice e ben diretto. In avvio di secondo tempo ferma Borriello lanciato a rete: il fuorigioco pare esserci, anche se di poco. Ripresa più complessa, ma gestita comunque in modo adeguato. Forse un po' troppo propenso al cartellino. Nel finale c'è un tiro di Kurtic che Bruno Alves ribatte di mano che viene giudicato non punibile. Sembra correttamente.

TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello (62' Zukanovic); Conti, Kessié (81' Cristante), Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez (90' Mounier); Petagna. All. Gasperini. A DISP: Gollini, Raimondi, Migliaccio, Pesic, Bastoni, Paloschi, Rossi, Hateboer, Grassi.

CAGLIARI (4-1-4-1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (83' Ionita), B. Alves, Capuano (79' Serra); Tachtsidis; Dessena (70' Miangue), Di Gennaro, Barella, Isla; Borriello. All. Rastelli. A DISP: Murru, Colombo, Gabriel, Sau, Salamon, Deiola.

Arbitro: Gavillucci

Marcatori: 5’ e 16’ Gomez (A)

Ammoniti: 53' Ceppitelli, 61' Barella (C); 58' Masello, 63' Conti, 84' Kurtic, 88' Spinazzola (A)

Espulsi:

Note: