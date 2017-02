Milan-Sampdoria, Giampaolo: "Retto l'impatto, vogliamo ancora crescere. Io e le big..."

05/02/2017 15:30

MILAN SAMPDORIA GIAMPAOLO / Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato a 'Sky Sport' dopo la vittoria ligure contro il Milan a 'San Siro': "E' un successo che sicuramente ci dà soddisfazione perché non sono tante le squadre che possono dire aver vinto contro il Milan. Siamo un gruppo giovane che aspira a crescere sempre di più. I nostri avversari hanno fatto una buona gara davanti non ci hanno dato punti di riferimento e non è stato semplice arginarli, però dal canto nostro devo dire che abbiamo fatto una prestazione qualitativa. Galliani? Sì, mi ha fatto i complimenti. Io accostato alle big? Penso siano opportunità non delusioni, tante chiacchiere".

O.P.