Milan-Sampdoria, Montella: "Meno chiacchiere e più lavoro! Bacca fuori..."

05/02/2017 15:09

MILAN SAMPDORIA MONTELLA / Vincenzo Montella, allenatore del Milan, è intervenuto a 'Premium Sport' dopo la sconfitta interna dei rossoneri contro la Sampdoria di mister Giampaolo. Il tecnico del 'Diavolo' si è espresso così in tv: "Questo è il calcio, sicuramente c'è del rammarico per quanto abbiamo creato, ma non siamo riusciti a concretizzare. Dal punto di vista dell'impegno e dell'atteggiamento però non posso dire niente ai ragazzi. Il risultato finale ci penalizza perché la Samp pur essendo una buona squadra non avevva fatto nulla prima della rete del vantaggio. C'è una crisi di risultati sicuramente, ma dobbiamo cercare di rimanere sereni".

DEULOFEU - "Ha fatto una buona partita, lui è un calciatore veloce ed in grado di saltare l’uomo".

BACCA - "Insoddisfatto del cambio? Non me ne sono accorto, ma forse non ce l'aveva con me. Dovremmo chiederlo a lui stesso. Secondo me in generale, io compreso, dovremmo parlare un po' meno e darci più da fare".

BERLUSCONI - "Il presidente non l'ho sentito, ma difficilmente chiama dopo le partite, quindi figuriamoci dopo le sconfitte".

