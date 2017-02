PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-UDINESE: Cesar ingenuo, Halfredsson non basta

Oscar Maresca

05/02/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-UDINESE: PROMOSSI E BOCCIATI / Partita bloccata al Bentegodi. Nessuna delle due compagini riesce ad emergere e la sfida si conclude sullo 0-0.

CHIEVO

Sorrentino 6 - Praticamente mai impegnato durante la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo para le poche occasioni da gol a disposizione dell'Udinese.

Frey 6 - Si fa vedere spesso in avanti e riesce a mettere anche qualche cross interesante per i compagni.

Gamberini 6 - Copre bene in area di rigore e non lascia spazio alle ripartenze bianconere.

Cesar 5 - Contiene Zapata durante i 90 minuti. Nella seconda metà del secondo tempo commette però un'irregolarità sull'attaccante colombiano e si fa ammonire. Negli ultimi minuti della partita si scontra con Matos e si becca il cartellino rosso.

Gobbi 5.5 - Sulla fascia sinistra ha abbastanza spazio, ma lo sfrutto poco e male. La velocità di De Paul gli causa parecchi grattacapi.

Rigoni 6 - Una prestazione sufficiente condita da alcune conclusioni dalla distanza. Abbastanza propositivo, ma poco incisivo. Dal 63' Izco 6 - Normale amministrazione per il centrocampista argentino.

Radovanovic 5 - Sbaglia qualche passaggio di troppo e in più di un'occasione concede delle ripartenze agli avversari.

Hetemaj 6.5 - Cambi di gioco e tanta tenacia in mezzo al campo. Si distingue in una partita senza lampi.

Birsa 6 - Veloce e sguizzante, è lui l'anima dell'attacco clivense nella prima frazione. Prova a servire assist vincenti ai suoi attaccanti che non sfruttano al meglio le occasioni.

Pellissier 5 - Si fa chiudere con troppa facilità dai difensori friulani. Poco movimento e tanti contrasti persi. Dal 61' Inglese 6 - Entra bene in partita. E' il più pericoloso dei suoi nel secondo tempo.

Meggiorini 5.5 - Nel primo tempo parte bene, poi perde freschezza e lucidità. Prova a rendersi pericoloso, ma poche volte ci riesce. Dal 83' Spolli - SV.

All: Maran 6 - Giusta la sostituzione di Inglese per provare a dare velocità alla manovra dei suoi. Negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Cesar è costretto a togliere un attaccante per far entrare un centrale.

UDINESE

Karnezis 6 - Spettatore non pagante di questa sfida. Mai impegnato durante tutta la partita.

Widmer 6 - Presidia al meglio la fascia sinistra e si propone in più di un'occasione in avanti.

Danilo 6 - Annienta l'attacco gialloblu e vince tutti i contrasti contro gli attaccanti clivensi.

Felipe 5.5 - Leggermente appannato soprattutto nella prima frazione di gioco. Grazie anche all'appoggio del compagno di reparto Danilo, non commette errori significativi.

Samir 6 - Non lascia passare gli avversari sulla sua corsia e dà una grossa mano ai centrali di difesa.

Fofana 6.5 - E' tra i migliori nell'Udinese. Con la sua fisicità riesce ad mergere nell'affollato centrocampo e in avanti mette paura alla retroguardia avversaria. Dal 73' Adnan 6.5 - Va vicino alla rete con colpo di testa parato da Sorrentino. Ridà vitalità alla manovra offensiva friulana.

Halfredsson 6.5 - Regista difensivo e offensivo dei bianconeri. Disputa una buona prestazione e serve ottimamente i compagni.

Jankto 6 - In fase di copertura agisce bene, un po' meno in quella offensiva. Dal 89' Kums - SV

De Paul 6 - Partita intermittente per l'argentino. Nel pri.mo tempo corre e dribbla, nel secondo tempo si spegne e non dà una mano ai compagni in attacco. Dal 75' Matos - SV.

Zapata 6 - Prova a spaccare la retroguardia clivense per tutta la partita, ma non è quasi mai pericoloso.

Thereau 5.5 - Agisce bene a destra coadiuvando il compagno colombiano. In zona gol si vede poco.

All: Delneri 6.5 - Ha provato a cambiare il risultato bloccato della partita con dei buoni innesti. A metà del secondo tempo, cambia modulo e schiera la sua Udinese tutta a trazione anteriore con l'entrata di Adnan al posto di Fofana. Purtroppo però i suoi attaccanti non riescono a sfruttare le occasioni.

Arbitro: Aureliano 6 - Una partita tutto sommato semplice da dirigere. Nessun evento degno di nota ma riesce comunque a tenere in pugno la gara estraendo i cartellini al momento giusto. Corretto il doppio giallo a Cesar.

TABELLINO

CHIEVO-UDINESE

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar, Gobbi; Rigoni (63' Izco), Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier (61' Inglese), Meggiorini (83' Spolli). All: Maran. A disp: Seculin, Cofente, Sardo, Spolli, Kiyne, Depauli, De Guzman, Bastien, Gakpe.

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana (73' Adnan), Hallfredsson, Jankto (89' Kums) ; De Paul (75' Matos), Zapata, Théréau. All: Delneri. A disp: Scuffet, Herteaux, Angella, Balic, Kums, Evangelista, Matos, Evandro, Perica

Arbitro: Aureliano

Marcatori:

Ammoniti: 23' Meggiorini (C), 41' De Paul (U), 65' Cesar (C), 70' Radovanovic

Espulsi: 81' Cesar (C)

Note: